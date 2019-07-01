الأمن النيابية:الولايات المتحدة تريد فرض عقوبات على الحشد الشعبي

الأمن النيابية:الولايات المتحدة تريد فرض عقوبات على الحشد الشعبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين، عن وجود مخطط أميركي لفرض حصار اقتصادي على العراق، مبينة انها ستناقش الاتهامات الأميركية ضد العراق باستهداف دول الجوار وتداعياته.وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح صحفي، إن “الولايات المتحدة الاميركية تسعى الى فرض حصار اقتصادي على العراق على غرار إيران باتهام فصائل المقاومة والحشد الشعبي باستهداف دول الجوار”.واضاف عليوي، ان “استمرار التهم بتلك الصورة يحرج العراق وعلاقته مع دول الجوار ويخلق اجواء معادية للبلاد من اطراف جديدة”.واوضح ان “اللجنة ستستضيف القادة الأمنيين مطلع الاسبوع المقبل من اجل مناقشة التهم التي روجت لها امريكا بشأن انطلاق الطائرات المسيرة من العراق”، مشيرا إلى أن “ العراق يمتلك جميع الأدلة على عدم تورط اي فصيل او جهة بالهجمات على السعودية”.

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