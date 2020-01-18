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الأمن النيابية:الولايات المتحدة تنصلت عن تنفيذ العقود المبرمة معها لتطوير سلاح الجو العراقي
حداد:لجنة التعديلات الدستورية انهت 50% من عملها
تحالف سائرون يرفض أي وساطة أو حوار لإعادة تجديد الثقة لعبد المهدي
نائب ميليشياوي:الكتل الشيعية اتفقت على مرشح إيران لرئاسة الوزراء
الصفدي:رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني تتمحور في خفض التصعيد بالمنطقة والوقوف إلى جانب الشعب العراقي
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الهنين:الإتفاقية مع الصين ستجعل مدن العراق من “أفضل مدن العالم”!!
المرجع حسن الموسوي يطالب ترامب بوضع اليد على أموال العراق تحسبا لنقلها إلى إيران
ترامب يعتزم مناقشة موضوع انسحاب قواته من العراق مع صالح على هامش أعمال منتدى دافوس
الطاقة النيابية:حكومة عبد المهدي متواطئة مع إيران والكويت في سرقة النفط العراقي عبر 23 حقلاً
تحالف البناء:أي شخص يرفض الإتفاقية العراقية الصينية فهو مع “المحور الأمريكي”!!
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إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
مرجعية السيستاني ترفض اِسقاط نظام الفساد والخيانة
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الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
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- اذاعة INN