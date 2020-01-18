الأمن النيابية:الولايات المتحدة تنصلت عن تنفيذ العقود المبرمة معها لتطوير سلاح الجو العراقي

بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، علي الغانمي، السبت (18 كانون الثاني 2020)، الولايات المتحدة الامريكية، بالتنصل عن تطبيق العقود المبرمة لتطوير سلاح الجو العراقي، داعيا الى التحقيق في الاموال التي هدرت في هذا الجانب وتحميل واشنطن مسؤولية ذلك.

وقال الغانمي في حديث صحفي، ان “سلاح الجو العراقي بكل صنوفه يعتمد على عقود التجهيز والتسليح والإدامة على الجانب الامريكي، الا ان واشنطن تنصلت عن دعمه او تقديم الخدمات والمعدات له”.

واضاف ان “العقود المبرمة مع الجانب الامريكي بهذا الشأن معطلة، ولم ينجز منها الا نسب ضئيلة، بسبب تنصل واشنطن عن مسؤوليتها تجاه تلك العقود”، مشدداً على “ضرورة معرفة الاموال التي خسرها العراق في هذا الإطار وتحميل امريكا مسؤولية ذلك”.

واشار الغانمي إلى ان “العراق يستفاد في عقود الادامة اليوم من الشركات الروسية والصينية، لتعويض النقص في المعدات والتجهيزات دون انتظار رحمة واشنطن”.