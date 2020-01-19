الأمن النيابية:بتوجيه من عبد المهدي لإرسال وفدا إلى روسيا وأوروبا لشراء الأسلحة المتطورة

الأمن النيابية:بتوجيه من عبد المهدي لإرسال وفدا إلى روسيا وأوروبا لشراء الأسلحة المتطورة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاحد، عن دعم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لارسال وفد رفيع المستوى إلى دول روسيا وأوروبا للتعاقد على شراء أسلحة متطورة، مؤكدة أن مجلس النواب بصدد تأليف وفد مشترك من السلطتين التشريعية والتنفيذية لزيارة الدول المتقدمة.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح  صحفي، إن “هناك توجها لدى مجلس النواب لدعم رئيس الوزراء بتسمية وفد حكومي للتعاقد على شراء أسلحة متطورة بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية”.وأضاف الزيادي، أن “ العراق بحاجة إلى منظومة دفاع جوي وأسلحة مضادة للطيران المعادي ورادرات حديثة لتأمين الأجواء العراقية”، مبينا أن “المجلس سيناقش الملف برمته خلال الأيام القادمة وسيتم الإعلان عن حاجة العراق فعليا لشراء أسلحة متطورة”.ولفت إلى أن “مجلس النواب بصدد تأليف وفد مشترك من السلطتين التشريعية والتنفيذية لزيارة الدول المتقدمة”، مؤكدا “دعم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لارسال وفد رفيع المستوى إلى دول روسيا وأوروبا للتعاقد على شراء أسلحة متطورة”.وما علاقة النواب بأختيار الاسلحة  وهي من واجب لجنة عسكرية متخصصة من وزارة الدفاع أم هي سفرة سياحية ؟!!.

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