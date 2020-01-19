الأمن النيابية:بتوجيه من عبد المهدي لإرسال وفدا إلى روسيا وأوروبا لشراء الأسلحة المتطورة

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القانونية النيابية:مجلس النواب لم يصوت على منح حكومة عبد المهدي صلاحية إرسال موازنة 2020
قيادي بدري يطالب عبد المهدي “بفرض إرادته”على حكومة كردستان لإخراج القوات الأمريكية
لجنة التعديلات الدستورية توافق على تقليص عدد أعضاء النواب
وزير الدفاع يصل الكويت
نائب:اِتفاق بين بغداد وأربيل على سرقة المال العام
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سيد نيجرفان .. شمال العراق جزء لا يتجزأ من الوطن العراقي
عندما يمسك بالقلم جاهل و بالبندقية مجرم وبالسلطة خائن يتحول الوطن الى غابة لاتصلح للعيش
صدفة ام مخطط لآجهاض ثورة التغيير
المحرض على قتل الثوار العراقيين علي الحسيني مسؤول علاقات الحشد محور الشمال ومظاهرات مقتدى الصدر
متى يعلن الرئيس ترمب الحرب على إيران..؟
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القانونية النيابية:مجلس النواب لم يصوت على منح حكومة عبد المهدي صلاحية إرسال موازنة 2020
نائب:اِتفاق بين بغداد وأربيل على سرقة المال العام
المالية النيابية:اتفاقية العراق- الصين تستوجب موافقة البرلمان إذا دخلت ضمن موازنة 2020
النزاهة تطالب البنك المركزي ايقاف العمل مع شركات الدفع الإلكتروني التي لاتلتزم بالتعليمات
الهنين:الإتفاقية مع الصين ستجعل مدن العراق من “أفضل مدن العالم”!!
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إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
مرجعية السيستاني ترفض اِسقاط نظام الفساد والخيانة
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الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
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- اذاعة INN