الأمن النيابية:تخصيص 68 مليار دينار للبيشمركة لتعزيز قدرتها العسكرية

الأمن النيابية:تخصيص 68 مليار دينار للبيشمركة لتعزيز قدرتها العسكرية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ناصر هركي، الاثنين، 21/ 1/ 2019، الموافقة على رصد 68 مليار دينار لقوات البيشمركة ضمن ميزانية وزارة الدفاع لعام 2019.وقال هركي في تصريح صحفي له اليوم، إن “لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عقدت اليوم اجتماعاً شارك فيه قادة عسكريون كبار لبحث جملة قضايا ومنها مخصصات البيشمركة.وأضاف أن “المشاركين في الاجتماع وافقوا على اضافة 68 مليار دينار الى قوات البيشمركة ضمن ميزانية وزارة الدفاع العراقية”.وأشار هركي الى أن “المجتمعين ادركوا الدور المهم الذي لعبته البيشمركة في قتال تنظيم داعش وبالأخص في معركة تحرير الموصل ومناطق اخرى”.وتابع هركي “لقد اعترف القادة العسكريون العراقيون بأن تنظيم داعش لم ينته بعد في بعض المناطق حتى الآن”، مشيراً الى “المناطق المتنازع عليها لاسيما تلك التي تم تحريرها من قبل القوات الكردية قبل أن تعيد القوات العراقية السيطرة عليها في اعقاب استفتاء الاستقلال”.وبين أن “هناك حاجة لمزيد من التعاون بين القوات العراقية والبيشمركة، ولا بد من ابرام اتفاق لتأمين وحماية هذه المناطق بشكل مشترك ومنع عودة ظهور داعش”.وأكد هركي أن “العراق وصل إلى مرحلة تمثل فيها قوات البيشمركة جزءاً كبيراً من منظومة الدفاع العراقية، وبدونها لا يمكن القضاء على داعش في بعض المناطق”.وسبق أن طالب قادة عسكريون في البيشمركة، الحكومة الاتحادية بمنح تمثيل لهم في الاجتماعات الامنية والعسكرية الدورية في بغداد.

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