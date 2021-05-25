الأمن النيابية:تظاهرات العراق لن تتوقف دون الكشف عن قتلة المتظاهرين

الأمن النيابية:تظاهرات العراق لن تتوقف دون الكشف عن قتلة المتظاهرين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، أسباب عودة التظاهرات مرة أخرى في بغداد والمحافظات.وقال عضو اللجنة عباس صروط في حديث صحفي، إن “تأخر إعلان الحكومة نتائج التحقيقات في قتل المتظاهرين والناشطين سبب رئيس في عودة التظاهرات مرة ثانية للمشهد العراقي في بغداد”، لافتا الى أن “المتظاهرين لم يحصلوا على أي نتائج حول التحقيقات ومن يقف وراء نزيف الدماء ما اثار الريبة والشك”.وأضاف أن “المتظاهرين من حقهم التعرف على نتائج التحقيقات ومصير من خطفوا وقتلوا”.وقد شهدت بغداد وبعض المحافظات في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، انطلاق تظاهرات تطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين، ملوحين باعتصام مفتوح لحين تحقيق المطالب.

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