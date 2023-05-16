الأمن النيابية:حزب بارزاني مستمرا بسرقة نفط نينوى

الأمن النيابية:حزب بارزاني مستمرا بسرقة نفط نينوى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية وعد القدو، الثلاثاء، الحزب الديمقراطي الكردستاني بالاستحواذ على عشرات الابار النفطية في نينوى وسرقتها، مبينا ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عازم على حل جميع الاشكاليات.  وقال القدو في حديث متلفز ، ان “السوداني سيرسل الثلاثاء المقبل أول لجنة إلى نينوى لحلحلة المشاكل وان رئيس الوزراء مطلع على كافة تفاصيل الازمة”.  وأضاف ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني يسيطر على 17 بئرا نفطيا في قضاء بعشيقة والحمدانية و47 بئرا اخرى في ربيعة ضمن الموصل”، مؤكدا ان “الحزب يحاول استغلال القرى والمدن في نينوى خلال الانتخابات المقبلة”.  وأشار الى ان “الديمقراطي يسعى الى اذلال أهالي نينوى والاستحواذ على مقدراتهم بكل الطرق لاستغلالها في الانتخابات المقبلة”.

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