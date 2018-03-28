الأمن النيابية:رد الحكومة على الانتهاكات التركية”مخجل”

الأمن النيابية:رد الحكومة على الانتهاكات التركية”مخجل”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنه الامن والدفاع النيابية، اسكندر وتوت، الأربعاء، أن الحكومة ترد بشكل “مخجل” على الانتهاكات التركية لسيادة العراق، فيما حذر من أي عملية عسكرية تشن داخل الاراضي العراقية لأنها ستنهي العلاقة مع تركيا.وقال وتوت في حديث صحفي له اليوم: إن “القوات الأمنية تسيطر وبشكل كامل على الحدود العراقية التركية ولم يتبق من الجيش التركي إلا الشيء القليل هناك”، مبيناً أن “الحكومة العراقية ترد بشكل مخجل على مثل تلك الانتهاكات ولم تعلن رفضها بشكل رسمي وقاطع لغاية الان”.وأضاف، ان “قيادة قوات حرس الحدود استعادت السيطرة على جميع المخافر والمراكز الحدودية مع تركيا”، محذراً من أي “عملية عسكرية تشن داخل الاراضي العراقية لأنها ستنهي العلاقة مع تركيا”.يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، كان قد تعهد في وقت سابق، بشن عمليات عسكرية في شمال العراق للقضاء على المسلحين الذين يهددون أمن تركيا وتحديداً حزب العمال الكردستاني.فيما أعلن، الأحد (25/آذار/2018)، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية في قضاء سنجار شمال العراق ضد مسلحي “حزب العمال الكردستاني”.

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