الأمن النيابية:روسيا الأقرب للعراق تسليحياً

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب كاطع الركابي، السبت (30 أيار 2020)، أن روسيا ستكون أقرب البلدان للعراق بتطوير أسلحة الجيش العراقي، وإمداده بالتقنيات الحديثة، وخاصة الدفاع الجوي.

وقال الركابي في حديث صحفي، إن “روسيا من البلدان الصديقة التي ساعدت العراق في الكثير من الامور ومنها العسكرية، ولدينا تفاهم وشراكة في إطار التعاون المعلوماتي الأمني لمواجهة تنظيم داعش الارهابي عبر اللجنة الرباعية، التي ما زالت حتى اللحظة تمارس نشاطها وعلاقاتنا معها جيدة ولم تنقطع او تلتزم باطار معين”.

وأضاف، أن “الجيش العراقي بحاجة الى تطوير قدرات أسلحته وتنويع مصادرها وخاصة الروسية، كوننا على علاقة وطيدة بهم منذ زمن طويل، كما أن روسيا تدرك أهمية العراق وفعاليته في المنطقة”، مشيراً إلى أن “الجيش العراقي ماهر في استخدام أسلحتها”.

ولفت الركابي إلى أن “روسيا ستكون اقرب البلدان للعراق في أية عمليات لتطوير الأسلحة وقدرات الجيش العراقي، ومنها منظومة اس 400 لتعزيز الدفاع الجوي”.

وكانت

لجنة الأمن والدفاع النيابية، قد أكدت، الثلاثاء (05 أيار 2020)، أن العراق يتجه لتعزيز قدراته الجوية بمنظومة روسية متطورة لحماية أجوائه.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن رئيس اللجنة، محمد رضا آل حيدر، قوله إن “العراق يتجه الى شراء منظومة أس 300 وأس 400 من روسيا لكي يؤمن أجوائه من أي اعتداء خارجي”، لافتاً إلى أنه “في حال عدم إسناد الجانب الأميركي في بناء منظومة الدفاع الجوي، فإن العراق سيتجه الى شراء هذه المنظومة الروسية”.

وأضاف رضا، أن “العراق يحتاج الى بناء الدفاع الجوي لحماية سمائه وسيادته، ولمنع أي خروقات للأجواء العراقية”، مبيناً أن “هناك منظومة دفاع أمريكية غير فعالة وكذلك منظومة دفاع روسية يصل مداها الى عشرين كيلو متراً فقط، وهي غير فعالة أيضا”.

وأشار الى أن “لجنة الأمن والدفاع تلعب دوراً رقابياً وتشريعياً لرفع معنويات القوات الأمنية ومتابعة احتياجاتها مع السلطة التنفيذية، وكذلك إقرار الأموال اللازمة في الموازنة وتقديم الاستشارة خاصة في المجال الاستخباري من خلال استضافة القادة الأمنيين ومتابعة الواقع الميداني معهم”.