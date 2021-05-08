الأمن النيابية:سلاح الميليشيات سيؤثر على نتائج الانتخابات في ديالى بنسبة 90%

الأمن النيابية:سلاح الميليشيات سيؤثر على نتائج الانتخابات في ديالى بنسبة 90%
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عدّ عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، السبت، بان السلاح المنفلت سيؤثر على نتائج الانتخابات في محافظة ديالى بنسبة 90 بالمائة.وقال العزاوي في حديث صحفي، ان “السلاح المنفلت ان كان في المحافظة او خارجها، هو تهديد امني للدولة والمجتمع لانه يستخدم خارج اطار المؤسسة الامنية  وتعليماتها الرسمية”.ورأى انه “اذا لم يعالج السلاح المنفلت في ديالى فانه سيكون مؤثراً في الانتخابات القادمة وحسم نتائجها بنسبة 90%”، مشيرا الى ان “الضغط المبكر على المناطق المحررة من قبل قوى متنفذة بدء منذ الان في محاولة لحصد اصوات ناخبيها بشتى السبل”.لكنه عبر عن امله ، ان “يكون للجهات العليا اجراءات لضمان ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية، اذ ان تحييد السلاح المنفلت ومعالجته وفق الاطار القانوني يمنع اية تداعيات سلبية قبل الانتخابات”.يذكر ان  ديالى ساقطة عسكريا وسياسيا بيد ميليشيا منظمة بدر.

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