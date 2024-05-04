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نائب:استحالة إصلاح خدمة الكهرباء في العراق ما دام القرار إيرانيا
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
الأمن النيابية:س”نفتح”تحقيقا حول ملف تعاقدات تسليج الجيش التي أبرمها السوداني مع أمريكا
خبير اقتصادي:شركة (اوليفر وايمن) هي من تقدم الاستشارة لطريق التنمية
حزب طالباني:لن يبقى الإقليم تحت سيطرة حزب بارزاني
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كولومبيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الإبادة البشرية في غزة
نتياهو لبلينكن:لانحترم أي قرار دولي أو دعوات إنسانية لوقف الحرب على أهل غزة
أمريكا وفرنسا “قلقة”من حصول إيران على اليورانيوم من النيجر
واشنطن تعارض قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن الإبادة البشرية لأهالي غزة من قبل إسرائيل
بايدن لنتنياهو:لا مانع من شن هجوم على رفح شريطة “حماية المدنيين”!!
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نائب:استحالة إصلاح خدمة الكهرباء في العراق ما دام القرار إيرانيا
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
خبير اقتصادي:شركة (اوليفر وايمن) هي من تقدم الاستشارة لطريق التنمية
وزير الثقافة:موازنة 2024 لم تصل إلى مجلس الوزراء من وزارة المالية
شركة(ربان السفينة) العراقية تتعاقد مع شركات أمريكية لتطوير حقل بن عمر للغاز
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