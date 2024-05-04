الأمن النيابية:س”نفتح”تحقيقا حول ملف تعاقدات تسليج الجيش التي أبرمها السوداني مع أمريكا

الأمن النيابية:س”نفتح”تحقيقا حول ملف تعاقدات تسليج الجيش التي أبرمها السوداني مع أمريكا
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية يوم السبت، عزمها إجراء تحقيق في ملف تعاقدات التسليح التي أبرمها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن.وقال عضو اللجنة محمد الرميثي في حديث صحفي، إن لجنة الامن والدفاع النيابية ستفتح ملف التسليح في وزارة الدفاع والعقود التي وقعها العراق لشراء الطائرات الحربية والمدرعات والدبابات، إضافة إلى شراء الأسلحة والاعتدة لتسليح الجيش العراقي”.وأضاف، أن اللجنة “ستستضيف خلال الفترة القادمة وزير الدفاع ومدير العقود والتسليح والكادر المتقدم بوزارة الدفاع لمناقشة العقود التي وقعت مؤخراً لتسليح الجيش العراقي من ضمنها ملف طائرات F 16 الأمريكية”.

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