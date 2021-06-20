الأمن النيابية:سنقدم تقريرنا حول التوغل التركي الى الحكومة في الأسبوع المقبل

الأمن النيابية:سنقدم تقريرنا حول التوغل التركي الى الحكومة في الأسبوع المقبل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنتْ لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاحد، أنها ستقدم الأسبوع المقبل تقريرها التفصيلي الى رئاسة المجلس والحكومة بشأن التوغل التركي في الأراضي العراقية.وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية ، إن “اللجنة ستقدم تقريرها النهائي لرئاسة المجلس ورئاسة الحكومة الأسبوع المقبل وسيضم التقرير الاستطلاع الذي قامت به اللجنة للتوغل التركي في الأراضي العراقية”.وأضاف الركابي، أن “اللجنة استطلعت في الأسبوع الماضي بجولة ميدانية التوغل التركي في الأراضي العراقية وتجريف الغابات، إضافة الى متابعتها لاستمرار القصف التركي على المناطق العراقية”.وأشار الركابي إلى أن “التقرير سيضم في فقراته تفاصيل كاملة عن التدخل التركي في العراق واستغلال الموارد الطبيعية العراقية وتجريف الغابات ونقلها الى منطقة غازي عينتاب التركية وتحويلها الى فحم”، موضحاً أن “الانتهاكات التركية هذه مشابهة لما أقدمت عليه سابقاً في الأراضي السورية، وهي تريد تكراره في الأراضي العراقية”. 

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