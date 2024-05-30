الأمن النيابية:شركة “بزنس انتل”لحماية المطار التي جاءت بها العصائب لاتحمي حتى حقل دجاج

الأمن النيابية:شركة “بزنس انتل”لحماية المطار التي جاءت بها العصائب لاتحمي حتى حقل دجاج
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة الامن النيابي النائب علي نعمة، الخميس، بانه يقود حراك نيابي من اجل حسم ملف شركة “بزنس انتل”.وقال نعمة في حديث صحفي، ان “شركة بزنس انتل المعنية بحماية مطار بغداد الدولي لم تسدد مستحقات اكثر من 1000 من العاملين لديها منذ شهرين”.ودعا “رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل للسعي الى بلورة حلول لمعالجة المشكلة وضمان صرف مستحقات العاملين باسرع وقت ممكن”.يذكر ان شركة بزنس انتل معنية بحماية مطار بغداد الدولي منذ سنوات.وفي 22 تشرين الثاني من العام 2022، نشر مستشار رئيس الوزراء الحالي ، ابراهيم الصميدعي، تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، اكد فيها ان هذه الشركة غير موجودة اصلا.وقال في التدوينة انه “ارسل لصديق له في كندا يستفسر عن مقر الشركة وابلغه انها غير موجودة، مشيرا الى “ان هذه الشركة غير قادرة على حماية حقل دجاج”. حسب تعبيره.يذكر أن الشركة أعلاه جاءت بها ميليشيا العصائب وهي شركة تعود لأفغاني مسجلة في كندا ليس لها حتى سيفي في عمل المطارات.

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