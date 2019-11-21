الأمن النيابية:شمول وزيري الدفاع والداخلية بالتعديل الوزاري

الأمن النيابية:شمول وزيري الدفاع والداخلية بالتعديل الوزاري
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الخميس، عن امكانية شمول وزيري الداخلية ياسين الياسري والدفاع نجاح الشمري، بالتعديل الوزاري المرتقب، بسبب تورط قوات وزارتيهما بعمليات قتل وقمع ضد المتظاهرين حسب قوله.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي، في حديث صحفي،  “الغاية الآن رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، لم يبلغ مجلس النواب او القوى السياسية، عن الوزراء الذين يعتزم استبدالهم، خلال الفترة الحالية او المقبلة”.وتابع “نعتقد ان عبدالمهدي، سوف يجري تعديلاً وزارياً شاملاً يشمل جميع وزراء حكومته، دون استثناء، بما فيهم الوزراء الأمنيين ( الداخلية والدفاع ) بسبب تورط قوات وزارتيهما بعمليات قتل وقمع ضد المتظاهرين”، مضيفا ان “التعديل الوزاري سيكون ربما قريباً على وجبتين او ثلاثة”.قبل ذلك، قالت النائبة عن تحالف “الفتح”، سهام موسى في وقت سباق من اليوم ، إن التغيير الوزاري المرتقب الذي سيجريه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، سيطال من أخفق في أداء مهامه وفشل في إدارة المنصب.

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