الأمن النيابية:غياب تطبيق قانون المرور أدى لزيادة الجرائم

الأمن النيابية:غياب تطبيق قانون المرور أدى لزيادة الجرائم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأت لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة، الثلاثاء، ان غياب تطبيق قانون المرور ادى لزيادة الجرائم.ودعا عضو اللجنة، سعران الاعاجيبي في حديث صحفي، إلى “تفعيل قانون المرور المصوَّت عليه في البرلمان للحد من جرائم السرقات”، مشيرة إلى أن “اغلب تلك الجرائم تحدث بواسطة العجلات ذات الارقام المسروقة”.وقال الأعاجيبي، إن “غياب تطبيق قانون المرور الذي اقره البرلمان ادى إلى زيادة الجرائم”، مؤكدا أن “القانون يحتوي على عقوبات كثيرة ويعالج مشكلة العجلات التي تحمل ارقاما لا تعود لها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *