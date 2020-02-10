الأمن النيابية:فرنسا والمانيا واستراليا قدمت طلبا للعمليات المشتركة بسحب قواتها من العراق

الأمن النيابية:فرنسا والمانيا واستراليا قدمت طلبا للعمليات المشتركة بسحب قواتها من العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن تقديم ثلاث دول في التحالف الدولي طلب انسحاب من العراق.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي،الاثنين، إن “ثلاث دولة وهي فرنسا وألمانيا وأستراليا قدمت طلباً الى قيادة العمليات المشتركة من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق”، لافتاً إلى أن “جميع قوات التحالف أوقفت عملياتها  كخطوة أولى للانسحاب”.وأضاف الزيادي، أن “الحكومة المقبلة مسؤولة عن وضع جدول زمني سواء في خروج القوات الأجنبية أو وجود قواعد العسكرية في بعض المناطق وخاصة في إقليم كردستان”، مبيناً أن “لا يوجد أي تحرك أو طلعات جوية لقوات التحالف في الوقت الراهن”.وأشار إلى، أن “القوات العراقية أخذت على عاتقها مسؤولية حماية البلاد”، مؤكداً أن “مجلس النواب يدعم القوة الجوية والدفاع الجوي وطيران الجيش العراقي حتى  تتمكن من مسك زمام المبادرة”.

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