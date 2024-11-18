الأمن النيابية:قانون تقاعد الحشد يعزز من رصيد المقاومة الإسلامية

الأمن النيابية:قانون تقاعد الحشد يعزز من رصيد المقاومة الإسلامية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية الإطاري علي البنداوي، الاثنين، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي جاهز للتصويت، فيما أشار الى أن عدم توافق الكتل السياسية على بعض القوانين تسبب بتعطيل القانون.وقال البنداوي في تصريح  صحفي، ان “قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي من القوانين المهمة لذلك من الواجب على اعضاء مجلس النواب تشريع هكذا قانون يحفظ الحقوق التقاعدية وحقوق الشهداء والجرحى والمجاهدين المستمرين في عملهم في هيئة الحشد الشعبي”.وأضاف، أن ” لجنة الامن النيابية مهمتها الاساسية لخدمة الحشد الشعبي والدفاع عن المقاومة الإسلامية تحت رابة الإمام خامئني ، مبينا أن “عدم ادراج قانون الحشد الشعبي لغاية الآن هو بسبب عدم توافق الكتل السياسية على بعض القوانين .وأكمل: “لا يوجد رجل ولائي  يعارض إقرار قانون الحشد لما فيه من حقوق لخدمة المقاومة الإسلامية.

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