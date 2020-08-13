الأمن النيابية:قرار إخراج القوات الأمريكية مُلزم على الكاظمي

الأمن النيابية:قرار إخراج القوات الأمريكية مُلزم على الكاظمي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، الخميس، عن جلسة خاصة لمناقشة عدة ملفات.وقال الزيادي في حديث صحفي، إن “القائد العام للقوات المسلحة سيحضر للبرلمان بجلسة خاصة بعد زيارته الى واشنطن في 20 من الشهر الجاري لغرض اطلاع مجلس النواب على حواراته مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول خروج القوات الامريكية وقوات التحالف”.وأضاف، أن “جميع الكتل السياسية اتفقت مع الكاظمي لغرض اطلاعهم على القرار النهائي الذي ستفرزه الحوارات مع الولايات المتحدة بشأن خروج قواتها سيما وان البرلمان كان قد قرر في وقت سابق بخروج كامل قوات التحالف الدولي من العراق”.وتابع الزيادي، أن “البرلمان ولجنة (الامن والدفاع النيابية) لا تمانع بقاء بعض القوات الدولية لغرض التدريب بناء على موافقة القائد العام على ان يتم تحديد موعد لجدولة خروجهم بعد اكمال مهمتهم”.وعن الاستهدافات التي تتعرض لها اليات تنقل الدعم للتحالف من دول الخليج (الكويت) بين الزيادي ان “هذا الامر بدأ يأخذ منحى آخر وممكن ان ينتهي مع خروج كامل تلك القوات سيما القتالية منها من العراق”.

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