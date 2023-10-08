الأمن النيابية:لن نسمح باستغلال المؤسسات الأمنية لأغراض انتخابية

الأمن النيابية:لن نسمح باستغلال المؤسسات الأمنية لأغراض انتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة الامن النيابية النائب صلاح التميمي، الاحد، ترقب صدور ثلاثة قرارات حول انتخابات مجالس المحافظات.وقال التميمي في حديث  صحفي،انه “لايوجد اي تاجيل لانتخابات مجالس المحافظات وكل القوى تستعد لخوضها من خلال قوائم وفق الضوابط وتعليمات المفوضية العليا”.واضاف،ان “لجنة الامن النيابية ناقشت بشكل تفصيلي  ملف الانتخابات وقررت عدم السماح لاي حزب او تكتل سياسي باستغلال او استثمار نفوذه في المؤسسة الامنية او محاولة الضغط لتحقيق مكاسب انتخابية والسعي للحفاظ على استقلاليتها بشكل عام”.واشار الى ان “اي محاولة لاستغلال الاجهزة الامنية او الضغط عليها سيواجه من قبلنا وستكون هناك تحقيقات لانه لايمكن القبول بتسيس اي جهاز امني في ملف الانتخابات”.وكانت الحكومة قررت  تحديد 18 من كانون الاول المقبل موعدا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات”.

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