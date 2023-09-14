الأمن النيابية:لن نسمح بقيام المعارضة الإيرانية باستهداف النظام الإيراني الحبيب

الأمن النيابية:لن نسمح بقيام المعارضة الإيرانية باستهداف النظام الإيراني الحبيب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الخميس (14 أيلول 2023) تفاصيل “الاتفاق الثلاثي” بشأن المعارضة الإيرانية في إقليم كردستان، فيما اشارت الى المضي بتطبيق الاتفاق كونه الخيار الانسب. واستقبل وزير الخارجية الإيراني نظيره العراقي في طهران، يوم أمس الأربعاء (13 أيلول 2023)، في زيارة تأتي على وقع تهديدات إيرانية متصاعدة ضد إقليم كردستان العراق في حال لم ينفذ الاتفاق الأخير بشأن نزع سلاح المعارضة الكردية الإيرانية.وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية وعد القدو في حديث صحفي: إن الدستور العراقي كان واضح في منع وجود اي انشطة معادية لإيران تنطلق من اراضي البلاد لمنع اي ازمات او اشكاليات تنعكس سلبًا على المشهد الأمني. وأشار الى أنه “هناك اتفاق بين بغداد وطهران وإقليم كردستان على نقاط محددة لمعالجة ملف المعارضة الايرانية الموجودة في الاقليم ابرز نقاطها نزع سلاحها والتحول الى مسار مدني تحت الحماية، بشرط أن لا تقوم بأي اعمال او انشطة عسكرية او امنية ضد ايران”.وبين القدو “المضي بتطبيق الاتفاق لإنه الخيار الانسب لمنع اي تصعيد لا يخدم المنطقة ككل”، مشيرا الى أن “الامن والاستقرار ضرورة قصوى في العراق”.

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