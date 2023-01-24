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النزاهة:إلقاء القبض بحق مدير عام و4 موظفين في الوقف السنّي بسبب الفساد
وزارة النفط:أكثر من (7) مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر12/22
الأمن النيابية:لن نسمح لإيران وتركيا إنتهاك السيادة العراقية
حزب الدعوة:انتخابات مجالس المحافظات وفق آلية “سانت ليغو” بالتقسيم على 1.7
وزير كردي:تصدير النفط والغاز من الإقليم لم يتوقف لعدم اعترافنا بقرار المحكمة الاتحادية
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وزارة النفط:أكثر من (7) مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر12/22
وزير كردي:تصدير النفط والغاز من الإقليم لم يتوقف لعدم اعترافنا بقرار المحكمة الاتحادية
حركة امتداد:الحكومة الإطارية تعمل لصالح الاقتصاد الإيراني وضد الشعب العراقي
توقف عمليات البيع والشراء للدولار بسبب عدم استقراره
نائب ميليشياوي:أمريكا وراء أرتفاع أسعار صرف الدولار
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عودة نواب رئيس الجمهورية هدر مالي بغطاء دستوري
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