الأمن النيابية:لن نسمح للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بالسكوت عن الجرائم التركية

الأمن النيابية:لن نسمح للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بالسكوت عن الجرائم التركية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب حسين هاشم العامري , السبت , ان ملف الاعتداءات التركية على مدن وقصبات المحافظات الحدودية مع تركيا من اهم الملفات على طاولة اللجنة , مشيرا الى لجنة تقصي الحقائق النيابية سترفع تقريرا مفصلا للبرلمان يبين حقيقة الاعتداءات وما المطلوب من ايقافها .وقال العامري في تصريح  صحفي، ان ” لجنة الامن والدفاع النيابي تولي ملف الاعتداءات التركية واستمرار قصفها للمدن والقصبات الحدودية وتوغل قواتها داخل الأراضي العراقي الأهمية القصوى وان هذا الملف من الملفات الرئيسية لكونه يتعلق بسيادة العراق ” .وأضاف ان “لجنة تقصي الحقائق النيابية سترفع تقريرا مفصلا للبرلمان يبين حقيقة الاعتداءات وما المطلوب من ايقافها”، مبينا أن “اللجنة سوف لن تسمح للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بالسكوت عن الجرائم التركية التي تطال شعبنا في المدن والقصبات الحدودية مع تركيا ” .وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية كشفت في وقت سابق، عن تشكيلها لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشان اعتداءات القوات التركية على المدن والقصبات الحدوية داخل الأراضي العراقية , مشيرة ان اللجنة ستقوم بزيارة المناطق التي وقع عليها الاعتداءات وستعد تقريرا مفصلا ليتم عرضه على مجلس النواب .

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