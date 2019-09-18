الأمن النيابية:لن نصوت على الدرجات الأمنية الخاصة دون الأطلاع على أسمائهم مسبقا

الأمن النيابية:لن نصوت على الدرجات الأمنية الخاصة دون الأطلاع على أسمائهم مسبقا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عدنان الاسدي، الأربعاء، أن لجنته لن تصوت على الدرجات الخاصة في وزارتي الداخلية والدفاع وجهازي الامن الوطني والمخابرات مالم تطلع على الاسماء مسبقا.وقال الاسدي في تصريح  صحفي، إن “لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب ابلغت الجهات المعنية بأنها لن تصوت على الدرجات الخاصة في الوزارات الأمنية مالم تطلع على كافة الأسماء ومراتبها ونزاهتها”.وأضاف، أن لجنته “تنتظر ورود الأسماء من الوزارات المعنية والأجهزة الأخرى لمناقشتها داخل اللجنة قبل الذهاب إلى التصويت”، مبينا أن “هناك اشكالات وملاحظات من قبل المواطنين على بعض الأسماء الأمنية ليمكن القبول بها ضمن الدرجات الخاصة”.

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