الأمن النيابية:مخطط تركي لاحتلال محافظات عراقية

الأمن النيابية:مخطط تركي لاحتلال محافظات عراقية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الثلاثاء، عن مخطط تركي للاستيلاء على محافظات عراقية فيما اشار إلى أن الرئيس التركي صرح بهذا المخطط علناً.وقال الركابي في بيان ، إنه “لم يبق خافيًا وجود القوات التركية في الاراضي العراقية وخاصة في كردستان واستمرار اعتداءاتها”، مبينا أن “تركيا تسعى للاستيلاء على محافظات عراقية وهذا ما خرج به الرئيس التركي للقنوات وهو يؤشر على الخارطة التركية الجديدة وفيها بعض محافظات العراق”.وأضاف ان “الاطماع التركية لا تزال في اذهان الاتراك”، مؤكدا أن “الاعتداءات التركية اليوم اسفرت عن سقوط عدد من الضحايا العراقيين؛ وبالتالي يجب على الحكومة الرد عليها واتخاذ الاجراءات كافة لمنع تكرارها”.ودعا الركابي إلى ضرورة “تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة او حتى الى جامعة الدول العربية او المؤتمر الإسلامي بهذا الصدد”.

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