الأمن النيابية:مليشيا الحشد تمنع عودة 12 ألف أسرة إلى مناطقها المحررة في ديالى

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاحد 4 اب 2019، بان اسباب سياسية وليست امنية تقف وراء عرقلة عودة اكثر من 12 الف اسرة نازحة لمناطقها المحررة في ديالى.وقال العزاوي في حديث صحفي، إن “اكثر من 12 الف اسرة نازحة لم تعود لمنازلها في المناطق المحررة بديالى رغم اعلان الانتصار على داعش في كانون الثاني 2015 وتحرير كل المدن والقرى”.واضاف، ان “اسباب عدة تقف وراء تأخر عودة ما تبقى من النازحين ابرزها سياسي مرتبط بقرار ايراني وتنفيذي من قبل مليشيا الحشد وليس امنيا، باعتبار ان داعش لم يعد يسيطر ولو على شبر من ارض ديالى”.واشار العزاوي الى ان “تأخر حسم عودة النازحين مشكلة انسانية، بالاضافة الى ان تداعياته سلبية في المشهد الامني لان بقاء المناطق المحررة مهجورة لا يخدم الاستقرار وسيدفع الارهاب الى استغلالها وتحويلها الى مضافات لاستهداف بقية المناطق وهذا ما يجب الانتباه اليه”.ودعا عضو لجنة الامن والدفاع، الى “ضرورة حسم ملف عودة النازحين من اجل مسك المناطق المحررة ودرء مخاطر الارهاب عنها”.وكان رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني قد أكد، الاربعاء 17 تموز 2019، بان ملف اعادة النازحين داخل المحافظة لن يغلق في عام 2019 كما كان مؤملاً ووفق المؤشرات المتوفرة لدينا في ظل وجود اكثر من 10 الاف اسرة نازحة خارج مناطقها المحررة رغم اعلان الانتصار على داعش منذ اكثر من 4 سنوات.