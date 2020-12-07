الأمن النيابية:ميليشيا الحشد المسؤولة عن عمليات التهريب في ديالى

الأمن النيابية:ميليشيا الحشد المسؤولة عن عمليات التهريب في ديالى
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاثنين، عن ضغوط تمارس على قيادات أمنية في ديالى بسبب ملف التهريب مع إقليم كردستان.وقال العزاوي في حديث صحفي،ان” ميليشيا الحشد الشعبي تفرض ضغوط باشكال متعددة على قادة امنيين في ديالى بسبب موقفهم من اغلاق كل طرق التهريب القادمة مع كردستان نظرا للضرر البالغ الذي تسببه للاقتصاد الوطني وتداعياتها الاخرى كون بعض المواد المهربة تشكل خطر على المجتمع والبيئة بشكل عام”.واضاف العزاوي،ان” اغلاق طرق التهريب مع كردستان واي محافظة اخرى له انعكاسات ايجابية على المشهد العام في ديالى من ناحية دعم المنتوج المحلي والصناعات الوطنية واخذ دورها في دعم الأسواق”، مؤكدا أنه “لا زراعة ولاصناعة مع التهريب واغراق الاسواق بالمواد المستوردة التي تؤدي الى ضرر بالغ في قطاعات حيوية وخاصة الزراعة”.ودعا العزاوي الى “دعم قادة الموسسة الامنية في ديالى من ناحية اغلاق كل طرق التهريب وتطبيق القانون والحزم مع اي جهة تحاول فتح ثغرات للتهريب من خلال الطرق النسيمية”.

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