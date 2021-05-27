الأمن النيابية:ميليشيا الحشد وراء عدم إعلان نتائج تحقيق قتل النشطاء والمتظاهرين

الأمن النيابية:ميليشيا الحشد وراء عدم إعلان نتائج تحقيق قتل النشطاء والمتظاهرين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس، بان لجنة التحقيق في احداث ساحة التحرير يوم 25/5 بدأت مهامها، فيما بين أن مشكلة مزمنة تواجه العراق هي عدم إعلان نتائج التحقيق من قبل اللجان التي تشكل بسبب ضغوط ميليشيا الحشد الشعبي.وقال العزاوي في حديث  صحفي، ان “سقوط ضحايا في تظاهرات ساحة التحرير ببغداد يوم الثلاثاء الماضي مدان ومستنكر كوننا نؤمن بالسلمية وضرورة الانفتاح على كل المطالب المشروعة للمتظاهرين”، مؤكدا أن “الاصابات كانت في صفوف المتظاهرين وقوات الامن والارقام التي نشرت مرتفعة جدا”.واضاف العزاوي، انه “وفق معلوماتنا بان لجنة التحقيق التي امر بها رئيس مجلس الوزراء باشرت مهامها فعليا  من مساء يوم الثلاثاء 25/5  ونامل ان تصل الى نتائج خلال فترة وجيزة وان تنشر للراي العام من اجل الشفافية وبيان مجرى الاحداث الحقيقية ومعاقبة ومحاسبة من كان وراء سقوط الضحايا”.واشار الى ان “جزء من المشكلة المزمنة في العراق هي تشكيل لجان لكن تبقى نتائجها للاسف بعيدا عن الرأي  العام وهذا امر غير مقبول وهو سبب الغضب الشعبي بين فترة واخرى”، مؤكدا على “ضرورة ان تكون هناك اجابات شافية لذوي الضحايا من يقف وراء قتل ابناءهم بين فترة واخرى”.

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