الأمن النيابية:نسعى إلى إقرار قانون التجنيد الإلزامي

الأمن النيابية:نسعى إلى إقرار قانون التجنيد الإلزامي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، أولوياتها المستقبلية في تشريع القوانين، فيما اشارت الى العمل على اقرار  قانون التجنيد الإلزامي.وقال عضو اللجنة جواد البولاني لوكالة الأنباء الرسمية، إن “من ضمن جدول أعمال لجنة الأمن والدفاع هو تشريع قانون التجنيد الإلزامي إضافة الى مكافحة المخدرات”، مبيناً، أن “هذه التشريعات ستكون مهمة وطنية يشارك بها الجميع”.وأضاف، أن “المؤسسات الأمنية تعرضت الى ظلم كبير ولم تحصل على الرعاية الكاملة، وان لجنة الأمن والدفاع مع دعم المؤسسة الأمنية والعسكرية وجميع القوات ضمن المنظومة الأمنية”، مشدداً على ضرورة أن “تنفتح القوات الأمنية على برامج تدريبية واسعة لتحصين نفسها من التحديات المقبلة”.

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