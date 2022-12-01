الأمن النيابية:نعمل على تدقيق تضخم أموال مستشاري الكاظمي

الأمن النيابية:نعمل على تدقيق تضخم أموال مستشاري الكاظمي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، الخميس، أنها ستعقد اجتماعات مشتركة ولقاءات دورية مع لجنة النزاهة النيابية لغرض متابعة قضية تضخم أموال مستشاري رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي.وقال القيادي في منظمة بدر عضو اللجنة النائب كريم عليوي في تصريح صحفي، إن “حكومة الكاظمي تعتبر من أسوأ الحكومات فسادا ابتداءً من الكاظمي ومستشاريه الذين على شاكلته”، داعيا القضاء العراقي الى “التحقيق في سبب تضخم أموال مستشاري الكاظمي ومنهم مشرق عباس ورائد جوحي والسهلاني وغيرهم ممن هم على شاكلتهم”. وأضاف ان “لجنة الامن ولجنة النزاهة النيابية ستخصصان اجتماعات مشتركة ولقاءات دورية لغرض متابعة قضية تضخم أموال مستشاري رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي”.وشدد عليوي على ان “اللجنتين سوف لن تقفا مكتوفي الايدي بشأن متابعة الفاسدين سواء مستشاري الكاظمي او غيرهم ممن تضخمت أموالهم على حساب أموال الشعب العراقي”.وأعلنت لجنة النزاهة النيابية في وقت سابق، عن عزمها فتح ملفات المستشار السياسي مشرق عباس لرئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، فيما اعتبرت كل مستشاري الكاظمي “متهمين” بملفات فساد كبيرة. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *