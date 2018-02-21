الأمن النيابية:نقيب صيادلة العراق والبصرة يتاجران معا بالأدوية الفاسدة

الأمن النيابية:نقيب صيادلة العراق والبصرة يتاجران معا بالأدوية الفاسدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، اليوم الأربعاء، أن نقيب صيادلة البصرة مرتبط بنقيب صيادلة العراق، ويتاجران معا بالادوية منتهية الصلاحية، فيما بين أن عملهما لا يقل خطوة عن داعش.وقال الزاملي في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب، بمشاركة لجنة الصحة والبيئة النيابية: إن “هناك لجنة شكلت بخصوص الخروق والتجاوزات الموجهة الى نقيب الصيادلة مرتضى مطر الشريفي”، مبينا ان “اللجنة شكلت من رؤساء اللجان البرلمانية منذ اكثر من ثلاثة اسابيع بعد ورود شكاوى واتهامات بحق نقيب الصيادلة”.واضاف أن “اللجنة جمعت بعض اللأدلة والبيانات واستمعت الى لجنة الانضباط في النقابة ومجلس نقابة الصيادلة بشأن الاتهامات الموجهة لنقيب الصيادلة، وعزز ذلك بعد القاء القبض على نقيب الصيادلة فرع البصرة مرتضى الدبوني، وكان هناك ارتباط بين نقيب الصيادلة في البصرة ونقيب صيادلة العراق حول الاتجار بالادوية الفاسدة ومنتهية المفعول وكذلك الادوية المقلدة ومجهولة المصدر”.واشار الى ان “هناك الكثير من يستمع الى ان هناك وفيات بسبب الأدوية منتهية المفعول”، مبينا أن “الاجهزة الامنية في البصرة لها دور كبير في متابعة ورصد الأدوية ودخولها، ومن يقف خلفها وارتباطهم الخارجي ببعض الدول التي تريد قتل العراقيين”.واوضح ان “العمل الذي يقوم به هؤلاء لا يقل عما يقوم به الارهاب الداعشي من احزمة وسيارات مفخخة وقتل العراقيين، لانهم يقتلون العراقيين بالسموم التي جلبوها من خارج العراق”.ودعا وزارة الصحة إلى “الاسراع بفحص الادوية والابتعاد عن الروتين، وعلى الصيادلة الابتعاد عن الادوية الفاسدة ومجهولة المصدر والمقلدة لانهم نشروا ادوية فاسدة في جميع العراق لجني الاموال السحت”، مؤكدا ان “اللجنة المشكلة ستحيل الوثائق الى القضاء والنزاهة للقيام بدورها وحماية المريض العراقي من الادوية الفاسدة”.

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