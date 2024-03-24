الأمن النيابية:هناك إتفاق هدنة بين الحشد وواشنطن بتوجيه إيراني

الأمن النيابية:هناك إتفاق هدنة بين الحشد وواشنطن بتوجيه إيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاحد (24 آذار 2024)، خرق الهدنة بين الفصائل المسلحة العراقية والامريكان، فيما اشارت الى مضامين زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن في هذا الوقت.وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب ياسر اسكندر وتوت في حديث  صحفي، إن” الاتفاق الاخير بين بغداد وواشنطن حول جدول اخراج القوات الامريكية تمخض عنه تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس اركان الجيش من اجل اعداد مسارات في هذا الاتجاه”. واشار الى أن “دخول تلك القوات جاء بقرار حكومي وخروجها سيأخذ ذات السياق والجميع متفق على منح حكومة السوداني الوقت الكافي للمضي بهذا الخيار الوطني”.واضاف، أن” هناك هدنة بين الفصائل العراقية وواشنطن بتوجيه إيراني وأي خرق لها سيحول الموقف برمته الى وضع آخر معقد”، مستدركا بالقول “لكن وفق قراءتنا نستبعد حصول ذلك مع زيارة السوداني الى  امريكا منتصف الشهر المقبل، لانه جزء مهم من بنودها وسيركز على مضامين اخراج القوات وجدولة الانسحاب وفق رؤية واضحة وثابتة”.وأوضح، انه” ليس من صالح أي طرف عراقي سواء كان سياسي أو غير مسمى آخر شن أي هجمات تخرق الهدنة مع زيارة السوداني الى واشنطن، لان البلاد بحاجة الى الهدوء وتجاوز تراكمات خدمية واقتصادية سيئة”.وتابع عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، أن “الوضع العام يتطلب خيارات تدفع الى المزيد من الاستقرار مع الظروف الاستثنائية للمنطقة وضرورة ابعادها عن اي صراعات تدفع الى جعل بغداد ساحة لتصفية الحسابات، فضلا عن ان ارباك المشهد سيضر بالاقتصاد والاسواق وهذا ما لا ترغب به اي جهة وسيدفع الحكومة لاجراءات لحماية المجتمع والوضع العام”.

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