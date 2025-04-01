الأمن النيابية: العراق دولة بلا سيادة

الأمن النيابية: العراق دولة بلا سيادة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، رفضها التوغل التركي في الأراضي العراقية، مشيرة الى ان استمرار الاحتلال التركي انتهاك صارخ لسيادة العراق.وقال عضو اللجنة وعد القدو في حديث صحفي، ان “الاحتلال التركي يشكل تهديد واضح لسيادة العراق ومجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي أمام تمادي القوات التركية في العراق”.وأضاف ان “مجلس النواب السابق صوت على إخراج جميع القوات الأجنبية من العراق بما فيها القوات القوات التركية المحتلة”، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة حسم ملف اخراج جميع القوات الأجنبية وعلى رأسها القوات الامريكية التركية من البلاد” .

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