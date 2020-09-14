الأمن النيابية تؤكد على إتباع الطرق القانونية والضغط الاقتصادي على تركيا لإيقاف انتهاكاتها

الأمن النيابية تؤكد على إتباع الطرق القانونية والضغط الاقتصادي على تركيا لإيقاف انتهاكاتها
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بغداد/شبكة أخبار العراق- شدد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كاطع نجمان على ضرورة اتباع الطرق القانونية والضغط الاقتصادي والرد المباشر لايقاف الانتهاكات التركية للأراضي العراقية وقصفها المتواصل لمناطق إقليم كردستان.وقال نجمان في تصريح صحفي، ان “ العراق لديه خيارات عديدة للرد على الهجمات التركية واجتياحها لبعض قرى ومناطق شمال البلاد في إقليم كردستان”.وأضاف ان “الرد الدبلوماسي كتقديم شكوى لدى مجلس الامن الدولي، والرد المباشر للهجمات التركية والتوجه نحو الجامعة العربية لادانة هذه الاعتداءات كلها حلول وطرق بالإمكان اللجوء اليها”.وأوضح ان “رد الفعل الاقتصادي بالإمكان اللجوء اليه عبر إيقاف الحركة التجارية التركية باتجاه العراق عبر منفذ إبراهيم الخليل، وهو خيار بالإمكان اللجوء اليه لردع تركيا وإيقاف هجماتها على مناطق الإقليم”. 

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