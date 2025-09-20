الأمن النيابية تؤكد على إتلاف نبتة الداتورا المخدرة

الأمن النيابية تؤكد على إتلاف نبتة الداتورا المخدرة
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، أهمية الحملة الجارية لإتلاف نبتة الداتورا في عدد من المحافظات العراقية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على البيئة والصحة العامة.وأوضح النائب ياسر اسكندر، عضو اللجنة، في تصريح صحفي، أن “جميع النباتات ذات التأثير المخدر، بما فيها الداتورا، محظورة في العراق، وهناك تعليمات صارمة بضرورة رصدها والتعامل معها فورًا، مع التحقق من أسباب وجودها، سواء كانت طبيعية أو نتيجة تدخل بشري”.وأضاف أن “نبتة الداتورا غالبًا ما تنمو بشكل طبيعي قرب الجداول والأنهار، ولم تُسجل حالات لزراعتها بشكل منظم، إلا أن التخلص منها والإبلاغ عنها يبقى أمرًا ضروريًا للحد من آثارها السلبية على البيئة وصحة المواطنين”.وشدد اسكندر على أن “وعي المواطنين وتعاونهم مع الجهات الأمنية في الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة، سواء تتعلق بالداتورا أو غيرها من النباتات المخدرة، يُعد عنصرًا أساسيًا في مواجهة هذه الظواهر والحد من مخاطرها”.

