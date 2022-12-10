الأمن النيابية تدعو إلى إتخاذ خطوات حازمة ضد الفاسدين

الأمن النيابية تدعو إلى إتخاذ خطوات حازمة ضد الفاسدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر رئيس اللجنة الأمن والدفاع النيابية في مجلس النواب العراقي خالد العبيدي، السبت، ان الأموال المسروقة من الامانات الضريبية ما تُعرف بـ”سرقة القرن” كانت تكفي لإعادة جميع الفسوخة عقودهم من المنتسبين في وزارتي الدفاع والداخلية إضافة إلى تمويل حصتي محافظتين في موازنة العام المقبل.وقال العبيدي في مدونة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، إنه يكفي أن نعرف إن حجم المبالغ المسروقة فقط في سرقة القرن كانت تكفي:

– لإعادة كل المنتسبين المفسوخة عقودهم وعددهم أكثر من 100 ألف عراقي.

– وتمول حصتي محافظتي نينوى والبصرة بحسب موازنة 2021.

ونوه إلى أنه بدون تشريعات فاعلة تغلق الثغرات امام الفاسدين، وقوانين رادعة، ومؤسسات رقابية مدعومة ونزيهة لا يمكن القضاء على الفساد في العراق.

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