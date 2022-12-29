الأمن النيابية تدعو إلى تعديل قانون المخدرات بإجراءات مشددة رادعة

الأمن النيابية تدعو إلى تعديل قانون المخدرات بإجراءات مشددة رادعة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سكفان سندي، الخميس، عن توجه برلماني لتعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلَّية، وذلك لإضافة فقرات تتضمن عقوبات رادعة بحقِّ المتاجرين والمروجين تزامنا مع تفاقم أزمة انتشار آفة المخدرات وارتفاع نسبة التعاطي بين صفوف الشباب. وقال سندي في حديث صحفي، “ضعف قانون المخدرات الحالي، أدى إلى زيادة انتشار هذه الآفة وباتت مشكلة تفتك بالمجتمع من زاخو إلى البصرة، داعياً إلى سن إجراءات صارمة ورادعة”، مبينا أن “هناك مشروعاً لتعديل القانون في مجلس النواب، وتمت قراءته قراءة أولى”، معرباً عن “أمله أن تتم القراءة الثانية بعد انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان”. وأضاف، أن “تأخر القراءة الثانية، جاء بسبب تحويل فقرات في التعديلات الجديدة إلى خبراء قانون في الحكومة لدراستها، نوهاً بأنَّ تعديل القانون يحتوي العديد من الضروريات من خلال توفير المصحات للمتعاطين، وإضافة عقوبة رادعة بحق المتاجرين، فضلاً عن تضمينه إجراءات لتجفيف منابع استيرادها والتشديد على الجمارك والتجارة الداخلية”. وكان القانون العراقي يعاقب بالإعدام شنقاً مروجي المخدرات، إلا أنه ألغي وتم سن قانون جديد عام 2017 ، يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل أو الحكم بسجنهم.

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