الأمن النيابية تدعو إلى جعل المحافظين من ضباط الجيش وإلغاء مجالس المحافظات

الأمن النيابية تدعو إلى جعل المحافظين من ضباط الجيش وإلغاء مجالس المحافظات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان ياسر اسكندر وتوت، اليوم الخميس (27 تموز 2023)، دعمه لمقترح اختيار “المحافظين العسكر” في العراق، فيما وصف مجالس المحافظات بـ”الحلقة الزائدة”.ويوضح وتوت في حديث  صحفي،ان “جزءاً من مشكلة المحافظات هي خضوع بعض المحافظين للضغوط من قبل قوى سياسية متعددة، بعيدًا عن المسارات التي تصب في الصالح العام، ما يؤدي الى بروز الاشكاليات التي يدفع ثمنها المواطنون من خلال نقص الخدمات والفساد”.واضاف، انه” يدعم فكرة ان يصار إلى اختيار وتعيين المحافظين من قبل رئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر على ان يكونوا قادة عسكريين لانهم خاضوا تجارب كبيرة تجعلهم اكثر قوة في مواجهة الضغوط قياسا ببقية الشرائح والوظائف المدنية”.واشار الى ان” مجالس المحافظات حلقة زائدة في المؤسسة العراقية لكن وجودها دستوري وكان يمكن تجميدها من قبل مجلس النواب والى اشعار اخر، لكن مصالح الاحزاب الكبيرة دفع الى اعادتها للمشهد مرة اخرى، متسائلا: ما هي الجدوى من وجودها”.وتابع، ان “استقرار مناصب المحافظين وجعل تعيينه مركزي من قبل الحكومة تفرضه التحديات الراهنة في البلاد وابعاد المناصب المهمة عن اي صراعات سياسية”.

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