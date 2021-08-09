الأمن النيابية ترفض إقالة الضباط قبل التحقيق في الفشل الأمني

الأمن النيابية ترفض إقالة الضباط قبل التحقيق في الفشل الأمني
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بغداد/شبكة أخبار العراق- حذرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، من قرارات ستضرب قلب الموسسة العسكرية في العراق.وقال عضو اللجنة، عباس صروط في حديث صحفي، ان “العراق يعاني من تحديات امنية مستمرة منذ 2003 وحتى الان ولو بنسب متفاوتة لكنها تبقى عوامل مؤثرة في مشهد الامن الداخلي وهي ذات اجندات مختلفة بعضها خارجي”.واضاف صروط،ان “اقالة قيادات امنية فور وقوع اي خرق خطأ جسيم مرفوضة من الاساس كونها ستضرب قلب المؤسسة العسكرية في البلاد من خلال افراغها من القيادات المهنية وذات الخبرة”، مضيفا “يجب قبل اي قرار اجراء تحقيق معمق وشامل لكشف مواطن الخلل ومن هو المقصر قبل اتخاذ قرار الاقالة لكي يتم معرفة اسباب ماحدث لمعالجته مع احتمالية تكرار الخرق حتى وإن تم تغيير 10 قيادات”.واشار الى ان” كل ساحات العمليات في البلاد موزعة على قواطع وكل منها قائد وهناك مساعدين وامراء الوية وافواج لذا يستدعي التحقيق في اي خرق بشكل مستفيض لخلق رأي يبين ماهية المقصر”، مردفا بالقول: “انا ضد فكرة الاقالة كونها قرارات متسرعة جدا وهذا مايجب الانتباه له لان انهاء الخروقات تأتي من كشف اسبابه الحقيقة والمقصرين في ذلك وان يتحملوا هؤلاء وزر ماحدث”.

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