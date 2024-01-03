الأمن النيابية: تركيا لا تحترم سيادة العراق لضعف حكومة السوداني

الأمن النيابية: تركيا لا تحترم سيادة العراق لضعف حكومة السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو لجنة الامن النيابية، علي نعمة، الاربعاء، انقرة بارتكاب عدة أخطاء امنية في تعاملها مع العراق.وقال نعمة في حديث  صحفي،ان “العلاقة بين بغداد وانقرة يجب ان تكون وفق مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكن تركيا ترتكب 3 اخطاء جسيمة بحق العراق ابرزها نشر قواعد ومرابطات عسكرية في عمق اراضيه، بالاضافة الى موجة القصف اليومي والتي تؤدي الى سقوط ضحايا ناهيك عن تدخلات اخرى”.واضاف، لكن مع الأسف لم تتخذ حكومة السوداني أي إجراء ضد تركيا بل راحت إلى تعزيز تجارتها وانشطتها الاقتصادية في العراق مما يؤكد على ضعف هذه الحكومة ،واشار الى ان “تعامل انقرة مع ملف وحدة الاراضي العراقية وفق مسارات قانونية هي من تنهي الاشكاليات الحاصلة الان”، مؤكدا بان” بغداد تعتبر ماتقوم به تركيا الان مثير للقلق وانتهاك لسيادتها وعليها التراجع عما تقوم به”.وتشن القوات التركية غارات شبه يومية على مناطق عراقية في الشمال بذريعة حزب العمال الكردستاني ما يؤدي الى سقوط ضحايا”.

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