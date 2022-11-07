الأمن النيابية تستبعد تمرير قانون الخدمة الإلزامية

الأمن النيابية تستبعد تمرير قانون الخدمة الإلزامية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية احمد الموسوي، الاثنين ، تشريع قانون الخدمة الإلزامية خلال الفترة الراهنة، لافتا إلى أن المسودة الحالية تنطوي على العديد من المشكلات.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “قانون الخدمة الإلزامية فيه العديد من المشكلات ولذلك يصعب تمريره داخل مجلس النواب”. وأضاف أن “هناك عدة عواقب قد تعرقل تمرير هذا القانون وسط أزمة بنية تحتية ومالية بالإضافة إلى تأمين رواتب المقاتلين”. وأشار الموسوي إلى أن “هناك انقسام اجتماعي بخصوص القانون البعض يرى في القانون عسكرة للمجتمع العراقي القسم الاخرى يرى فيه بأنه يعالج المشاكل الاجتماعية”.  ولفت إلى أن “القانون بصيغته الحالية يحمل العديد من السلبيات تحتاج إلى تعديل بعض فقراته”، مؤكدا أن “الظروف الحالية غير مناسبة لتشريع القانون “. 

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