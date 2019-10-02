الأمن النيابية: تشكيل لجنة “لرصد الخروقات التركية” في شمال العراق

الأمن النيابية: تشكيل لجنة “لرصد الخروقات التركية” في شمال العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي تقي، اليوم الاربعاء، عن تشكيل لجان أمنية مشتركة بالتعاون مع حكومة اقليم كردستان، لرصد الخروقات التركية على الحدود العراقية.وقال مهدي تقي، في حديث صحفي، إن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، شكل لجنة مشتركة من اعضاء لجنة الأمن النيابية وقيادة العمليات المشتركة، وبالتعاون مع حكومة كردستان، لرصد الخروقات التركية على حدود البلاد”.وأضاف تقي، أن “اللجنة ستأخذ على عاتقها توثيق تلك الانتهاكات، ورفعها إلى القائد العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة”، مشيراً إلى وجود “اتفاق بين بغداد وأربيل على إرسال قوات مشتركة للمشاركة لتأمين الحدود العراقية التركية”.

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