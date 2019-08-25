الأمن النيابية: تصريحات “المهندس” رسمية وملزمة التنفيذ!

الأمن النيابية: تصريحات “المهندس” رسمية وملزمة التنفيذ!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، أن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس يمثل الحكومة والحشد في تصريحاته ويعد الجهة الرسمية الحقيقية، فيما بينت أن تصريحاته الأخيرة بشأن استهداف أي طائرة تحوم حول مقرات الحشد الشعبي لن تخالف أوامر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في تصريح صحفي، إن “واشنطن مارست الضغوط على عبد المهدي وهو بدوره أيضا ضغط على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض لإصدار بيان بالتخلي عن موقف المهندس من الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية ضد مواقع الحشد الشعبي”، لافتا إلى إن “المهندس يمثل الحكومة والحشد الشعبي ولا يمكن نكران الأمر”.وأضاف المحمداوي، أن “تصريحات المهندس الأخيرة بشأن استهداف أي طائرة تحوم حول مقرات الحشد الشعبي لن تخالف أوامر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي”، مبينا أن “عبد المهدي أمر بعدم تحليق أي طائرة فوق الأجواء العراقية دون إبلاغه وتصريحات المهندس جاءت التزام لقرار الحكومة”.وكان تحالف الفتح قد شكك ،في وقت سابق، بمصداقية بيان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بشأن تصريحات نائبه أبو مهدي المهندس، فيما اعتبر تصريحات المهندس بأنها دلائل دامغة لتورط الطيران الأمريكي والإسرائيلي باستهداف مواقع الحشد الشعبي.

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