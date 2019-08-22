الأمن النيابية تطالب الحكومة بإرسال مزيدا من القوات لمنع دخول المخدرات الإيرانية وبضائعها الفاسدة

الأمن النيابية تطالب الحكومة بإرسال مزيدا من القوات لمنع دخول المخدرات الإيرانية وبضائعها الفاسدة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، الخميس، مفاتحتها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لإرسال قوات إضافية إلى المناطق الحدودية، لتتسنى السيطرة على المنافذ الحدودية.وقال عضو اللجنة، بدر الزيادي في حديث صحفي: ضرورة أن تكون هناك قوات إضافية لمسك الحدود لتتسنى السيطرة على المنافذ الحدودية ومنع دخول العديد من البضائع والمــواد الممنوعة”.وأضاف: “لقد تمت مفاتحة رئيس الوزراء من أجل إرسال قوات الى المناطق الحدودية للسيطرة عليها، وبالتالي السيطرة على المنافذ ومنع تهريب الكثير من المواد والمخدرات والممنوعات التي تدخل الى محافظة البصرة وترسل الى كثير من المحافظات العراقية”.وبين، أنه “عندما تكون هناك أجهزة أمنية كافية لمسك الارض ستقل الثغرات التي تحدث بين فترة وأخـرى، وينبغي على الحكومة الانـتـبـاه الـى المنافذ غير المرخصة واتخاذ إجراءات سريعة لغلقها”.

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