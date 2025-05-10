الأمن النيابية تطالب الحكومة وائتلاف إدارة الدولة لمواجهة الاحتلال التركي

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نائب:الحكومة خالفت القانون في عدم إرسال الموازنة للبرلمان
أكثر من مليار دولار قيمة الصادرات النفطية إلى تركيا خلال الاربع سنوات الماضية
الأقاليم النيابية:الاختلاف على حصص السرقات وراء تعطل المشاريع الخدمية
اليوم ..ارتفاع في اسعار صرف الدولار
السوداني يدعم تركيا اقتصاديا وهي تحتل شمال العراق وسبب شحة المياه في البلاد
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لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
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كتلة حقوق: حكومة السوداني غير وطنية حالها حال أحزاب العملية السياسية
السوداني يدعم تركيا اقتصاديا وهي تحتل شمال العراق وسبب شحة المياه في البلاد
أحزاب تونسية تطالب الرئيس (سعيد) بعدم الحضور لقمة بغداد مقابل رشوة السوداني
نائب: استناداً لأمر السوداني يحق للجنود الأتراك قتل العراقيين بدون محاسبة قضائية
عبد المهدي: أنا مع الحوثيين ومع كافة فصائل المقاومة تحت راية خامنئي
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