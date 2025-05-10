الأمن النيابية تطالب الحكومة وائتلاف إدارة الدولة لمواجهة الاحتلال التركي

الأمن النيابية تطالب الحكومة وائتلاف إدارة الدولة لمواجهة الاحتلال التركي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسين العامري، السبت، أن على الحكومة ومجلس النواب وجميع القوى السياسية توحيد الجهود لمواجهة الاحتلال التركي وإبعاده عن الأراضي العراقية، وقال العامري في تصريح صحفي، ان “الخطر التركي يشكل تهديداً حقيقياً على السيادة العراقية، ونطالب الحكومة والبرلمان باتخاذ موقف موحد لإبعاده”، مشدداً على “تحميل الجانب التركي المسؤولية الكاملة عن الخسائر بالأرواح والممتلكات التي نجمت عن هذا التواجد العسكري”.وأضاف أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية مستمرة في استدعاء الجهات المعنية لتقييم الأوضاع الميدانية”، مشيراً إلى أن “اللجنة استدعت اليوم محافظ نينوى والقوى الأمنية وقيادة عمليات نينوى لحضور جلسة في مجلس النواب، بهدف الوقوف على الوضع الأمني في المناطق المتأثرة”.

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