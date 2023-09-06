الأمن النيابية تعتزم زيارة كركوك للوقوف على أزمتها الأخيرة جراء تصرفات حزب بارزاني الصبيانية

الأمن النيابية تعتزم زيارة كركوك للوقوف على أزمتها الأخيرة جراء تصرفات حزب بارزاني الصبيانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الامن النيابي النائب صلاح زيني التميمي، الاربعاء، عزم لجنته تشكيل وفد نيابي لزيارة كركوك والاطلاع على تفاصيل الاحداث الاخيرة. وقال التميمي في حديث صحفي،ان” ازمة كركوك الاخيرة مثيرة للقلق ووان اللجنة تتابع عن كثب مستجدات الاحداث من خلال التواصل المستمر مع القيادات الامنية للوقوف على اخر المستجدات”.واضاف،ان” هناك الية معتمدة من قبل اللجنة في تشكيل وفد لزيارة كركوك من اجل الوقوف على طبيعة المشهد بشكل مباشر واعتماد حلول حقيقية وليست ترقيعية تسهم في حلول جذرية تسهم في عدم تكرار الاحداث الاخيرة”.واشار الى ان” اعتماد الية واضحة وشفافة في انهاء اي اشكاليات تؤدي الى ازمات في كركوك خطوة بالاتجاه الصحيح نامل ان تعتمد في اقرب وقت”.وشهدت كركوك في الايام الماضية توترات وتصادمات مع القوات الامنية بتحريض من قبل حزب مسعود بارزاني من خلال تحشيد وبيانات مؤججة”.يذكر ان حزب بارزاني الانفصالي وراء أزمة كركوك وتدمير البلد.

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