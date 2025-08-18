الأمن النيابية تعلن تخوفها من الانسحاب الأمريكي من العراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الدفاع النيابية الإطاري ياسر وتوت ،الأثنين، إن “هناك مخاوف حقيقة من قضية قرب انسحاب التحالف الدولي من العراق، خاصة في ظل عدم وجود استقرار أمني في عموم المنطقة، فهذا الانسحاب ربما يدفع نحو زعزعة الأوضاع الأمنية الداخلية، فهناك مخاطر قريبة من العراق خاصة في الداخل السوري واللبناني”.واضاف قائلاً: “ليس من صالح العراق انسحاب التحالف الدولي بهذا التوقيت المهم والحساس، ونحن سوف نناقش هذه المخاوف مع الجهات المختصة الحكومية الأمنية والعسكرية، سيما وأن أصل هذا القرار بيد القائد العام للقوات المسلحة العراقية، كما ان هناك مخاوف من هذا الانسحاب لدى بعض القيادات العسكرية والأمنية العراقية”.

