الأمن النيابية: سنطرد القوات الأمريكية ” بقوة القانون”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي، الخميس، أن الوجود الاميركي لن يبقى من دون رادع، اذ نعمل على انهاء هذا الوجود من خلال مفاتحة الحكومة واخراجهم من البلاد، مشيرا إلى أن النواب “سيقاتلون” في البرلمان لاخراج الأميركان.وقال عليوي في تصريح صحفي له اليوم، ان “اميركا تتوسع في العراق وتبني قواعد لها في مختلف مناطقه، بعد فسح المجال من قبل بعض الساسة الراغبين ببقائه في البلاد”، مبينا أن “البرلمان ستتحرك بشكل فاعل لتشريع قوانين تنهي الوجود الاميركي في البلاد”.وتابع عليوي: “سنقاتل في مجلس النواب من اجل اخراج القوات الاميركية من العراق كما قاتلنا مع الحشد الشعبي ضد داعش واخرجناه من العراق”.واشار إلى أن “الوجود الاميركي يمثل تهديداً لمحور المقاومة والحشد الشعبي خاصة بعد ادراج بعض الفصائل على لائحة الارهاب، الامر الذي يعد تدخلاً سافراً في الشأن العراقي كونها قوات ضمن المنظومة الامنية العراقية ومصوت عليها داخل البرلمان”.