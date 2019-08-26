الأمن النيابية: ضعف عبد المهدي وراء عدم الاعتراف بالاستهداف الإسرائيلي ضد مقرات الحشد

الأمن النيابية: ضعف عبد المهدي وراء عدم الاعتراف بالاستهداف الإسرائيلي ضد مقرات الحشد
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، الاثنين، سبب عدم اعتراف الحكومة العراقية بوقوف إسرائيل خلف قصف مقرات الحشد الشعبي، على الرغم من امتلاكها الأدلة حول ذلك.وقال عضو اللجنة عباس صروط، في تصريح صحفي، إن “سبب عدم اعتراف الحكومة بوقوف إسرائيل خلف قصف مقرات الحشد الشعبي يعود إلى أن الوضع في العراق، ليس بذلك المستوى القوي من السيطرة والأمان، خصوصاً مع وجود خلايا تنظيم داعش”.وأضاف صروط، أنه “كذلك الوضع السياسي غير مستقر بالصورة الصحيحة، فضلاً عن الخلافات السياسية، ولهذا الحكومة العراقية تتخذ موقف التريّث والتهدئة في أغلب القضايا، خصوصاً أنّ أي تصعيد دولي ليس من مصلحة العراق والعراقيين، مع الالتهاب الحاصل في المنطقة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *