الأمن النيابية: فصائل الحشد الولائية تدعم بقاء القوات الأمريكية في العراق

الأمن النيابية: فصائل الحشد الولائية تدعم بقاء القوات الأمريكية في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية أحمد الموسوي ، الخميس، عن موقف فصائل المقاومة الجديد الذي يتضمن دعم بقاء القوات الأمريكية في العراق وتأجيل تحرير القدس  إلى ما بعد ظهور الإمام المهدي وفق فتوى خامنئي الجديدة، مبينا ان التوازن الدولي يمثل عامل قوة للعراق. وقال الموسوي في حديث صحفي، ان ” فصائل المقاومة أعطت الضوء الاخضر للسوداني بدعمها لبقاء القوات الامريكية في العراق لغرض  ببناء الدولة وتأجيل تحرير القدس إلى ما بعد ظهور الإمام المهدي “. وأوضح، ان ” أزمة 2019 بإسقاط حكومة عبد المهدي لا يمكن أن تعاد الآن في ظل حكومة قوية مسنودة من قبل الحشد الشعبي وأحزابه “، مبينا ان ” حكومة مصطفى الكاظمي “مشوهة” وعملت على إسقاط المنظومة الأخلاقية للبلاد برمته”.

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