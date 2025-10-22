الأمن النيابية للسوداني:عن أي سيادة تتحدث؟؟ وتركيا محتلة شمال العراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب وعد القدو، اليوم الاربعاء ، القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء، بالتدخل العاجل لوقف التوغل المستمر للقوات التركية داخل الأراضي العراقية، داعياً إلى تحرك فوري يضمن انسحابها الكامل من البلاد.وقال القدو في تصريح  صحفي، إن “القوات التركية تواصل خرق السيادة العراقية بشكل يومي من خلال عمليات التوغل داخل الأراضي الحدودية، وهو ما يمثل تهديداً أمنياً وانتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية”.وأضاف أن “الوقت قد حان لتدخل مباشر من القائد العام للقوات المسلحة لإيقاف هذا الاحتلال العسكري، سواء عبر الحوار المباشر، أو من خلال اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، للمطالبة بانسحاب القوات التركية بشكل كامل من الأراضي العراقية”.ودعا القدو القوى السياسية إلى “اتخاذ موقف وطني موحد تجاه هذه الانتهاكات، يتماشى مع ما تطرحه في برامجها الانتخابية بشأن حماية السيادة ومواجهة التدخلات الخارجية”.

