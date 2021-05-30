الأمن النيابية:80% من الحدود العراقية السورية مؤمنة

الأمن النيابية:80% من الحدود العراقية السورية مؤمنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي تقي الآمرلي، الاحد، أن 80% من الحدود العراقية السورية مؤمنة حاليا.وقال الآمرلي في حديث صحفي، إن “الحدود العراقية السورية تتميز بطولها الذي يصل الى مئات الكليومترات، وتعقيدات التضاريس هي انها الاكثر خطورة في الاطار الأمني نظراً لكثرة التحديات”.وأضاف أن “80% من الحدود العراقية – السورية مؤمنة حاليا وتم إصدار توجيه شامل لوزارتي الدفاع والداخلية، فضلاً عن قوات الحدود باعتماد أعلى على التقنيات الحديثة في ضبط الحدود وخاصة الكاميرات الحرارية والسعي الى تحديد أهم الثغرات من أجل وضع الحلول المناسبة لها وتوفير كل الإمكانيات المادية”.وأشار الآمرلي الى ان “ضبط الحدود السورية أولوية في الامن القومي العراقي لأنها ستمنع تدفق الإرهابيين وتقطع أي محاولة لتعكير صفو الأمن والاستقرار الداخلي”.

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